陳婉婷、方宥心、范宸菲出席《早點回家》粉絲見面會。（陳俊吉攝）

陳婉婷、方宥心、范宸菲慶幸都沒遇過真的性騷擾。（陳俊吉攝）

大愛電視劇《早點回家》舉辦粉絲見面會。（陳俊吉攝）

方宥心、徐愷出席大愛台《早點回家》粉絲見面會。（陳俊吉攝）

方宥心、陳婉婷、范宸菲等演員11日出席大愛《早點回家》粉絲見面會，被問起近來熱門性騷擾話題，3人都說很幸運、在演藝圈幾乎還沒遇到，方宥心曾被搭肩、牽手，但還不到覺得不舒服的狀態，她反而不好意思自曝：「我好像有不小心對攝影師言語性騷擾過！」

方宥心透露剛開始拍戲時對戲劇術語不了解，「有次攝影師抓機位時，遠遠盯著我看，然後說『baby來』， 我詫異問：我？是我嗎？去哪裡？」旁人哄堂大笑，原來攝影師是在對身後的攝助下指令，而baby則是指「最小的腳架」！當時攝影師看到她被取笑後害羞臉漲紅，還虧她「妳不要這樣，我結婚了」。

她說，可能童星出身，從小就被經紀公司耳提面命，養成她對異性會保持一定的距離，甚至有「肢體碰觸」障礙，就連她2017年首次入圍金鐘獎，經紀人在車上興奮抱著她說恭喜，她竟瞬間「僵化」，經紀人笑說：「她給我靠向窗戶、好像快跳車，害我想說我怎麼了嗎？超尷尬！」

直到她2018年開始演綠光音樂劇《再會吧 北投》，每次演出前所有演員都會互相擁抱喊加油，抱到她時，她總是呈現腳無法動的僵硬狀態，她這才再度意識到這件事，慢慢學會放鬆，後來還主動傳訊跟經紀人道歉，她笑說，隨著音樂劇演了60幾場，現在的她心防已經卸下，會主動抱人了。

陳婉婷說她沒真的遇過性騷擾，「但印象中有工作人員會有意無意，穿過你拿東西，會覺得怪怪的。之前拍戲有個鏡頭是我要開車後退，工作人員覺得我開車的動作不夠快，直接湊過來幫我扳方向盤，我說沒關係我可以自己開，對方還是堅持，我覺得不舒服、一直往後坐，只想趕快把這鏡頭拍完」。

方宥心說，很感謝時代進步，很多女生終於願意勇敢發聲，除了警示，也有一定嚇阻作用，因為很多加害者以為永遠不會被攤出來，「謝謝你們不畏懼位階、權勢，勇敢發聲，無形中也讓我們在演藝圈工作的人，能夠更好地被保護」。

范宸菲表示，她們3個算是幸運沒真正遇過性騷擾，但身為女孩長到現在，當然小時候也看過暴露狂，或在街上被不小心摸一下，最近藉由這樣的事件愈來愈多被公開，也讓我們思考怎麼做才能更保護自己，「看到這麼多個案非常心痛，氣憤之餘，覺得沒遇到，我只是僥倖，無法保證如果對方是很有權威的人，自我保護機制會不會鬆掉，所以看到報導，我一直思考如果當真的這樣的事在我面前發生，我該怎麼做、發生後怎麼做？就好像防災演習，必須去思考那個痛苦的過程、讓自己演練萬一發生時怎麼辦，該如何更保護自己，同理受害者反應。如果無法期待對方會改變，只能讓自己更強壯！」