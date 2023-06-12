每個人的生活習慣、衛生觀念都不一樣，一名男網友表示，日前撞見女友排尿完沒有用衛生紙擦拭，就直接穿內褲，還說因為生理期有衛生棉沒差，他超級震驚，將其PO上網問網友，引發熱烈討論，多數人說經血和未排乾淨的尿液味道夾雜在一起很恐怖，直呼「又臭又噁心」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，某天發現女友排尿完直接穿內褲，他問「妳不擦拭一下嗎？」女友回說正逢生理期，有衛生棉墊著就可以不用擦，讓他超級驚訝。

貼文曝光，吸引網友留言，「好噁！她怎麼能忍受下面濕濕的」、「經血的味道都已經很可怕了，餘尿＋經血一起悶住後夾雜的味道更恐怖」、「這樣很容易孳生細菌， 私密處也會很臭」、「我以為排尿後，擦拭已經是反射動作了」。

但也有少部分女性說生理期來就不會特別擦，「我不會擦！因擦也擦不乾淨，有經血要擦乾淨就需要超多衛生紙，擦不乾淨很阿雜，所以乾脆就不擦了」、「如果是生理期來我也不會擦」、「跟我姊一樣，因為有墊衛生棉所以不擦，覺得很噁」、「有時候我也會懶得擦…然後如果哪天還穿緊身褲就會發炎」。