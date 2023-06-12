端午連假將至，返鄉入境人潮也相對增加，去年10月國境也因為新冠疫情趨緩而開放。根據非洲豬瘟中央災害應變中心統計，今年旅客攜帶違規豬肉產品入境大幅增加，而自2018年8月起防堵非洲豬瘟入侵以來，除了中國大陸、越南和泰國外，馬來西亞也首度查獲違規肉品入境。

非洲豬瘟中央災害應變中心今(12)日召開第27次會議，針對近期入境旅客違規數量增加、因應端午節連假與暑假期間之各項邊境防範非洲豬瘟強化措施，及國內防疫整備工作，進行盤點及討論。

今年3月於機場棄置箱內，首度查獲馬來西亞違規蜜汁肉乾1件。（圖／防檢局提供）

根據應變中心統計，從2019年至2023年同期旅客攜帶豬肉產品遭罰20萬元案件數來看，2019年644件、2020年90件、2021年43件、2022年170件，今年截至6月6日為290件，而在棄置箱首度查獲馬來西亞違規蜜汁肉乾1件。

據分析，中間3年數量大減主要受新冠疫情邊境管制措施影響，但在去年10月國境開放後，旅客攜帶違規豬肉產品入境大幅增加，常見違規輸入動物產品包含火腿腸、香腸、臘腸、鳳爪、鴨脖和半熟蛋等。

農委會主委、非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲表示，為阻絕部份旅客存有攜帶檢疫物被查驗到再棄置免罰之僥倖心理，自今年4月10日起於全國各國際機場港站執行「綠線加強執法措施」，綠線區即海關的免申報台，旅客自己選擇的免查驗通關區。

陳吉仲說，防檢局將逐日檢討各港站執行情形，並持續分析綠線裁罰成效，將加強執法查獲檢疫物訊息如大陸火腿腸、肉鬆麵包、肉鬆蛋捲等高風險動物產品回饋各港站加強注意列入重點查核項目，並機動調整執勤時段，降低非洲豬瘟入侵風險。