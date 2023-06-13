民視繼《明日之星》、《台灣那麼旺》，再度推出大型歌唱選秀節目《全能歌手》，邀來綜藝大哥胡瓜主持，6月4日在台中展開首次海選，吸引300多人前往躍躍欲試，沒想到賽後卻有參賽者針對海選流程在網上不吐不快，透露當天有許多知名藝人前往海選，最後一共僅有24人能進棚錄影，認為自己在幫人抬轎根本白忙一場。

民視過去在《明日之星》，挖掘出許富凱，曹雅雯等台語歌王、歌后，《台灣那麼旺》則挖掘出平均12歲的楊博智、洪尚捷合組年紀最小男團「CP BOYS萌力男孩」，造星功力驚人。

製作單位祭出出道福利，吸引各地300多名參賽者到場。（圖／民視提供）

這次《全能歌手》祭出總冠軍能獲得100萬獎金、不僅能參與跨年的大型活動演出，還有發行EP圓夢，節目組上月就在粉絲專頁宣傳海選資訊，舉凡14歲以下、35歲以上的追夢人皆有資格參加海選，報名方式除了網路登記，也能現場報名，最後備註：「無論網路或現場報名，一律依照當天報到順序排序上台演唱。」海選當日還找來蔡依林等天王、天后專輯御用的華語流行音樂製作人薛忠銘、歌手周定緯、梁一貞、李子森等重量級嘉賓擔任評審，果真吸引來自美國、上海、馬來西亞等逾300位參賽者到場。

不料，海選過後卻有參賽者在Dcard發文，稱自己當天特地前往參賽，回家卻越想越不對勁，原PO點出「一般比賽都是從1號開始，結果這次是從0號開始」，他表示0號參賽者是已故藝人高凌風的女兒葛宸羽、1至6號則分別是男團B.T.O.D主唱張龍、聲林之王參賽者張凱喆、祁錦玥、姚冠宇，以及「最美魚販」劉心語等知名藝人，讓他不禁懷疑，「不要說他們都是看到海選就參加這麼單純，這種公開場合演唱經紀公司沒有安排怎麼可能」。

報名資訊註明依照當天報到順序排序上台，但參賽者爆料0到6號都是藝人。（圖／翻攝自全能歌手粉絲專頁）

原PO更點出表演規則是主歌和副歌一段約1分鐘，評審幾乎只聽2、30秒就定生死，與原訂規則相差頗大，後續24位脫穎而出的幸運兒也是採私下通知，讓他相當不滿地說，「如果到時候節目開錄幾乎一半以上都是簽約藝人，辦海選的意義在哪裡？」

參賽者更加碼控訴，當天海選原訂12點開始，卻延遲到1點，回家越想越不對勁，覺得可能在幫別人抬轎。看到其他網友詢問是否有收到海選通知，他更直指「一堆簽約藝人去比，比之前又說不公布海選結果，不覺得內定的可能性很高嗎......」，文字中全是對製作單位的作法充滿疑慮。

有參賽者事後上Dcard抱怨節目組安排，懷疑有內定嫌疑。（圖／翻攝自Dcard）

本刊記者向民視求證參賽網友質疑0至6號都是藝人，且上台表演30秒內定生死，不公開進棚錄影名單疑似有內定，截至截稿前尚未得到回應。

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