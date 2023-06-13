一名40歲男子擔任企業主管，雖每年健檢都呈現高血壓狀態，但他不以為意。某天男子回到家後相當疲憊，一躺床時突然感覺心被撕裂般的劇烈胸痛，且痛感透到後背，家人立即將他送急診。透過電腦斷層發現為A型主動脈剝離，經「昇主動脈置換手術」治療，2周後出院，目前於門診規則藥物控制血壓，恢復正常工作與生活。

台北慈濟醫院心臟血管外科主任諶大中表示，就過去文獻統計，A型主動脈剝離是一種少見卻可能致命的重症。台灣每年個案數約200例，若發生後未接受適當治療，其死亡率隨發生當下逐步增加，若48小時內未作緊急處理，其死亡率為48％以上。

諶大中表示，主動脈壁由內、中、外三層結締組織構成，正常狀態下主動脈內壁富有彈性，一旦因高壓使動脈內層破裂產生縫隙時，血流會將主動脈撕裂成「假腔」與「真腔」兩個腔室，形成「主動脈剝離」。

心臟外科醫師宋鎮宇表示，主動脈剝離分A型及B型，A型主動脈剝離有涵蓋侵犯到昇主動脈，B型則只侵犯降主動脈。主動脈剝離發生的當下會有嚴重胸痛與後背痛、下肢無力、意識模糊甚至低血壓合併休克，死亡率較高；B型主動脈剝離雖然死亡率較低，但卻也容易影響腎臟、腸道與下肢血流，產生腎功能受損、下肢缺血等併發症。B型主動脈剝離以藥物控制血壓與疼痛，追蹤觀察即可，若有近一步變化或擴大才需以手術治療。

A型主動脈剝離則以「昇主動脈置換手術」為主要治療方式，目的為切除發生剝離的主動脈，再以人工血管置換重建。手術時也需要體外循環機暫時替代心肺功能，降低體溫，減少各器官的代謝率，待手術完成心臟復跳後才移除體外循環管路。

宋鎮宇提醒，高血壓、遺傳、老化是主動脈剝離危險因子。生活及環境造成的壓力，使主動脈剝離有逐漸年輕化趨勢，應維持良好的生活作息，定期量測血壓，才有機會提前發現高血壓的情況，並且及早就醫。