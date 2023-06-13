資深男星高鳴2017年因久病厭世，以輕生結束自己生命，享壽83歲；而他的遺孀于真日前出席活動受訪時透露，生前高鳴住的萬里房子在近期已經賣掉了，因此進帳360萬，而她也感嘆房子不留給女兒的原因。

根據《三立新聞網》報導，于真透露，高鳴生前其實就叫她賣掉這房子，公寓的4樓跟5樓打通，加起來一共93坪，由於高鳴離開後就她一人獨居，但因為空間大得嚇人，自己住也感到有些寂寞，才決定賣掉，讓她進帳360萬，而她透露，高鳴曾說自己兩個女兒都沒有關心她，因此不打算將房子留給他們，也跟她說要將錢留在自己身邊，好好過日子。

事實上，高鳴年輕時曾是健美先生，之後被製片人相中才踏戲劇圈，一生演過許多經典電視劇，包括《鴛鴦淺》、《忠孝節義》、《翠玉環》、《西螺七劍》、《保鑣》等，而他精湛的演技深受觀眾喜愛。

高鳴年輕時是健美先生。（圖/中時資料照）

不過他卻在2014年自爆罹患了膀胱癌、腎癌、淋巴癌、直腸癌與攝護腺癌，但他當時身體狀況還不錯，對病情看得很開，怎料在三年後，卻因久病厭世，以輕生結束生命。

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