女星白家綺時常在社群平台分享生活，臉書粉絲高達111萬，人氣超高。昨（12日）白家綺難得搭捷運，眼見一名身形像孕婦的人上車，好心讓出座位，想不到對方竟不是孕婦，讓她尷尬地大呼：「超想挖個洞鑽進去。」

白家綺昨上傳一張坐在捷運車廂裡的自拍照，透露很久沒有自己搭捷運，趁著12日有空的時候來回味一下。乘車期間，白家綺看到一位身形像孕婦的人走進車廂，馬上暖心地讓位，想不到空氣此時突然凝結，「她不、是、孕、婦！我真的非常抱歉！」

白家綺回想當時的窘境，還是覺得超級糗，「超想挖個洞鑽進去」，也在臉書再度向被她誤會的女子道歉：「我不是故意的。」造型師李明川看完後，忍不住大呼：「這真的太太太太太尷尬了」，星友李又汝調侃：「說到傻妞，姐真的不遑多讓」，陳熙鋒則安慰：「沒事，出發點是好的」，其餘網友也表示：「沒關係，如果對方知道是妳絕對不會跟妳計較的」、「應該類孕婦，穿著很重要，身材也很重要」、「有時候孕味十足真的容易誤會」。