一名男子在一次健檢中發現，右、左肺葉各有0.9公分、0.4公分大的毛玻璃狀結節，其中右肺葉的0.9公分結節經手術取出並確診肺腺癌，所幸為原位癌。至於左肺的結節則採追蹤觀察。男子擔心此結節也可能癌變，但採醫師建議多攝取五顏六色的蔬菜，如玉米、地瓜、紅蘿蔔等後，1年後，此結節竟由0.4公分縮小為0.3公分。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在《健康好生活》中表示，上述男子是一名大學的教授，平常不抽菸、不下廚，在一次員工健檢中自費接受低劑量電腦斷層掃描（LDCT），結果竟發現，右肺葉有0.9公分的毛玻璃狀的結節，左肺葉也有一顆0.4公分的結節。

劉博仁表示，男子當時接受醫師建議，開刀取出右肺的0.9公分結節，檢驗發現是肺腺癌，所幸是原位癌，也就是0期；至於左肺葉的0.4公分結節，男子的醫師認為，因相當小且可能是良性，建議暫不處理、追蹤即可。

但該男子擔心此結節有癌變的可能，劉博仁表示，過去已有文獻指出，對於肺部、支氣管的受損，β-胡蘿蔔素、玉米黃素、維生素A、E等可有效保護呼吸道黏膜，降低癌變的機率，因此他建議男子，多食用富含上述營養素的食物，例如玉米、地瓜、胡蘿蔔、南瓜等五顏六色的蔬菜。

劉博仁接著表示，1年後，男子左肺葉的毛玻璃狀結節已由0.4公分縮小為0.3公分，「肺葉的毛玻璃狀結節也有可能是發炎造成、未必是癌細胞，但日常飲食多攝取五顏六色的蔬菜，已被證明可防癌。」

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