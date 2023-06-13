寵粉無極限！新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama cafe'今（13）日宣佈啟動全新品牌活動「大咖會員日」，每個月都將提供符合「大咖」資格的會員們額外優惠。首次大咖會員日活動將於6月14日起跑，提供一日限定85折優惠券，大咖會員還有機會獲得只送不賣的超精美週邊商品「旅咖啡行 cama五感旅行箱」。

除此之外，cama cafe'更首次解密大咖消費數據，發現大咖會員們不只是熱愛cama cafe'鐵粉，更是一群對咖啡品飲有獨到見解的「咖」。 cama cafe'董事長何炳霖表示，cama自2018年起推動會員制度，累積了許多熱愛咖啡、喜歡cama cafe'的一群粉絲。為感謝會員們一直以來對cama cafe'的支持與肯定，希望透過舉辦『大咖會員日』，提供大咖會員們更尊榮的專屬體驗。只要於6月14日「大咖會員日」之前提升會員資格為大咖，系統便會自動將大咖會員限定優惠券存入帳戶中，憑該優惠券於6月14日至全台cama cafe'門市消費，享全品項飲品大杯以上單杯85折。

只送不賣的「cama五感旅行箱」，現在只要成為大咖就有機會獲得！6月14日起至6月25日，大咖會員透過cama cafe' APP完成指定問卷填寫後，便有機會抽中cama cafe'與跨領域合作夥伴攜手共創的「cama五感旅行箱」，一共抽出10組。入手超絕美五感旅行箱的機會，就在cama cafe'大咖會員日。數據顯示大咖會員的會員數僅佔cama cafe'總會員人數約5％，卻貢獻了接近50%的會員消費金額；此外，大咖會員的平均客單價更是高出其他級會員約30%，大咖們就是cama cafe'最忠實的擁護者。

cama cafe'發現大咖們更偏好購買咖啡豆與濾掛咖啡等產品，相關消費金額佔比達20%，為各級會員之冠。大咖們不只出門在外品嚐cama cafe'新鮮現烘的好咖啡，更要將cama cafe'的高品質咖啡豆帶回家，享受咖啡滿室飄香。

咖啡風味百百種，cama cafe'觀察到大咖們特別喜愛耶加雪菲與果樹女神等清新酸甜、果香明顯的咖啡豆，與多數消費者偏好帶有堅果烘烤香氣、口感厚實的咖啡風味（例如黃金曼巴）大不相同。下次經過cama caf?時不妨換換口味，跟著大咖這樣喝！