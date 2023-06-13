台鐵便當擁有不同菜色與價位的便當供民眾選擇，其中最便宜的60元經典款，滷豆皮被許多人視為該款便當的靈魂，但昨有網友發現，該款便當的滷豆皮消失，哀號主角不見了，引起其他網友共鳴。台鐵表示，便當菜色是定期調整，而滷豆皮沒有不見，在其它款便當中還是能找到。

昨有網友在PTT發文表示，睽違1年再買60元鐵路便當，卻發現印象中的超好吃配菜「滷豆皮」（豆包）消失了，讓他大失所望，也引起一票同好共鳴，認為滷豆皮是60元鐵路便當的主角，「沒有就沒必要吃了」。也有網友直指是成本問題，豆皮已經被換成了豆干。

台鐵附業營運中心副總經理王文謙表示，便當本來就有不同價位和菜色，會定期做調整，要吃到滷豆皮，在其他款便當還是吃得到。

王文謙指出，60元便當不能與滷豆皮畫上等號，滷排骨、滷蛋是台鐵便當的核心精神，這2樣一定會堅持，但豆皮會因季節調整，例如南部天氣較熱，豆皮容易壞掉，可以發現南部旅客不愛豆皮，而是較受到北部旅客歡迎。便當裡的高麗菜也不是固定配菜，遇上季節不對、缺貨等因素，也會以其他菜色替換。

台鐵說明，目前提供的60元便當除了排骨外還搭配有滷蛋、豆乾及時令蔬菜，也會定期調整菜色，提供顧客多元選擇，並維持市場競爭力。另台鐵提供80元及100元菜色豐富的多款便當，可以吃到滷豆皮，歡迎民眾選購。