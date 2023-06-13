信義房屋推出全新品牌廣告，片中業務同仁在屋內忘情演奏小提琴，並且邀請屋主掌聲鼓勵並且加大音量，片尾再以分貝計App數據揭曉業務真正用意，是因理解與探索客戶可能的需求，用溫馨又帶點Kuso的方式帶大眾看到信義房屋之所以廣獲肯定的原因在於「看得見的信任」。影片上架同時，信義房屋亦推出線上互動網站，以「信義城市」為景，用服務故事為圖鑑展現信義房屋以人為本、先義後利的企業理念，邀請消費者以蒐集圖鑑方式閱讀故事、了解信義房屋，集滿圖鑑更可參與抽獎，動動手指、了解品牌就有機會將Dyson吸塵器等好禮帶回家。

信義房屋自立業第一日深知，賣的不只是房子，而是家、信任，更是人與人之間的情感，創辦人周俊吉先生曾言明，「心中有他人」才能讓企業為社會所接受，並以此衍生「以人為本」、「先義後利」與「正向思考」三個貫穿企業經營的核心理念。在新一波廣告中，業務拉小提琴、請屋主鼓掌，各種看似不按牌理出牌之舉，背後是因為進一步看見買方家中有正在習琴的孩子，擔心琴音是否會影響鄰居，所以提前在拜訪屋主時看見房子的優點，就先在現場測試聲音，並且用分貝計App展現鄰房的音量讓屋主了解優勢，也讓買方對於所看物件的狀況放心，在客戶提出之前先一步為對方考慮，以簡短影片展現信義房屋將心比心的服務精神，帶出「體驗心的溫度，串起每個家的幸福」的服務初衷。

除廣告影片外，信義房屋同步推出線上互動網站「看見信任大搜查」，頁面以「信義城市」方式呈現，在城市的角落中共有15項信義優勢，並且藏有4個業務同仁真實發生且令人意想不到的感動服務故事，包括以真心關懷屋主，在了解意義後為物件找到最合適的買方；無償協助處理舊家具，發現已逝家人的壓箱珠寶時誠實告知、物歸原主；看見屋主背後苦衷致力協助成交以及屋主因故未能入住卻協助打理長達8個月等，將客戶對信義房屋100%信任來自於看得見的暖心關懷、看得見的誠懇正直、看得見的專業熱情、與看得見的無微不至等面向，帶領進入信義城市的民眾，用不同故事來認識信義房屋貫徹企業的價值理念-堅守信義、不以賺取最大利潤為目標，關心客戶、了解對方的需求，並且在買賣過程中幫助客戶保障權益，真心實意的為對方著想，也就是貫穿全集團的核心理念-「以人為本」、「先義後利」。

「看見信任大搜查」邀請消費者進入網站，了解信義房屋令人意想不到的信任故事並蒐集圖鑑，集滿即可參與抽獎，即日起至7月9日止，共有上千份獎額，參與就有機會將熱門家電-Dyson無線吸塵器等好禮帶回家。

信義房屋創立迄今超過40年，已成為消費者信賴的房仲品牌，並且是房仲業唯一榮獲國家品質獎的企業，並以企業之力創造「先義後利」的精神持續推動正向善循環，深信對的事情堅持去做才是企業能永續經營、為社會所接受的不二法門。