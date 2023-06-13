今年一期稻作剛成熟，雲林即將進入採收高峰期，氣象預報未來一周都有雨，稻農唯恐大雨導致倒伏，血本無歸，這兩天只要歇雨就趕忙收割，二崙農會供銷部昨（12日）首日收購就已收到400公噸稻穀，高峰期預估可達1000公噸。

氣象局預報未來一周因低壓帶、滯留鋒面在臺灣附近徘徊及西南風影響，天氣不穩定，易有強降雨發生並有局部大雨或豪雨，讓稻農很猶豫是否要趁早割稻。

目前稻子算成熟，但濕度太高，農民預割幾欉測度數。（周麗蘭攝）

西螺鎮、二崙鄉一帶稻田這2天四處可見收割機穿梭，一名老農表示，該區稻子轉黃七成才能收割，如果下雨就不妙，搶收時間只有一、二周，稍延幾天就會發芽，雖然今天收割是青了點，但已經夠成熟了，希望農會不要限制濕度。

另一名農民表示，他是看到稻子成熟趕快割，不能算是搶收，萬一稻子倒伏不好收割損失更大，畢竟已經照顧5個月，本錢都投下去，怕無法回本，目前成熟度夠但濕度高，只要濕度降一些就可以割。

二崙鄉農會供銷部主任廖堂城說，農民聽說未來8、9天會下雨，不少人打來問何時開始收，昨（12日）首日收購就已收到400公噸，量算是很大。

廖堂城表示，只要聽到要下雨，農民就有搶收不及的焦慮，農會一再呼籲農民不黃不要割，濕度超過32度不收，目前收購門檻濕度是31度，稻穀每百台斤1030元，愈乾價格愈高，27度以下是每百公斤1080元，這兩天收到的稻穀都30度、31度居多。

廖堂城指出，如果不限定濕度門檻，農民就會青割，屢試不爽，而且每到雨季，稻穀車總是不約而同前來，縱然收割的時間不一致，但卻都會巧合同時，這兩天還不到排隊程度，大約2、3車等候。

農委會2021年推稻作四選三政策，去年二期稻作收成量較少，受此影響今年一期稻作價格稍高每百公斤超過1000元，廖堂城表示，價格有比去年稍高一點，可能開盤價格不錯，農民更怕大雨來而趕收割。