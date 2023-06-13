佛光山惠中寺2023「未來與希望」系列講座，6月12日邁入第17場，邀請蘭天律師黃秀蘭以「迎戰與放下．法庭裡的厚道」，談在法庭所看到的真實人性，現場及線上5869人同步聆聽受益。

現場及線上5869人同步聆聽受益。（圖／惠中寺提供）

蘭天律師黃秀蘭專攻影視娛樂法律領域，長期協助處理影視文創產業智慧財產權之授權協議，累積深厚著作權法及兩岸合約案例經驗，出版多部法律案例系列著作。她最常思考的是「人世間法庭的程序能戰亦能和，那麼天上的法庭呢？天道最終是期待訴訟分辨是非、判斷對錯，還是和解止息紛爭呢？」

在承辦法律案件期間，她經常協助當事人在訴訟程序中，進行法庭攻防，耐心陪伴當事人走過低潮，並設法引導他們以更寬闊的視野安頓身心。黃秀蘭律師使用的心法是：「站在當事人的立場，設身處地的為他們著想，用耐心去傾聽他們的故事。」

黃秀蘭律師四十歲開始從《易經》學習到「人情練達，世事洞明」。亦從佛法體會到凡事都有因緣，能夠善了，才得以止息人間仇怨。（圖／惠中寺提供）

黃秀蘭說，厚道是高尚的情操，但在法庭裡有「厚道」可言嗎？可以透過厚道解決問題嗎？以單親媽媽車禍為例，家屬控告肇事傷害，檢察官提起公訴說明，正義在法庭裡並非總是得以伸張，當事人如何有力量走到最後？當法庭的天平傾斜時，人生如何得到平衡？因訴訟過程，兩造力拚勝訴，法庭攻防刀光劍影步步驚心！要選擇原諒、放下，止息紛爭？或是勇於戰力，力爭到底？

黃秀蘭四十歲開始從《易經》學習到「人情練達，世事洞明」。亦從佛法體會到凡事都有因緣，能夠善了，才得以止息人間仇怨。她說接訴訟案件，不只看到是非對錯，而是要幫當事人設想，因為唯有能心安、平安，才是真正對自己厚道，而唯有不委曲自己，才能真正厚道待人。

佛光山中區總住持覺居法師（左）帶領黃秀蘭律師（右）蒞臨惠中寺演講，聽眾熱烈歡迎。（圖／惠中寺提供）

黃秀蘭以八卦雜誌爆料名人誹聞加重誹謗案，律師勸導雙方和解，說明老子《道德經》：「和大怨，必有餘怨」。從詞曲作家控訴唱片公司上架歌曲涉嫌侵權，當員工人人自危，擔心被捲入官司，公司負責人勇於承擔，這就是一種厚道。

黃律師用亞特蘭大奧運宣傳曲阿美族郭英男〈歡樂飲酒歌〉侵權案為例，希望所有著作權人都能捍衛自己的權益。黃律師提醒說，「厚道」不是一味忍讓與牽就，那會變成「鄉愿」。遇到不公不義的事情，有時必須迎戰，要有起而對抗的勇氣，當你決心幫自己爭取應有的權利時，貴人就會自動來幫助。

佛光山中區總住持覺居法師（左）致贈獎座及結緣品給黃秀蘭律師（右）。（圖／惠中寺提供）

黃律師以《金剛經》一段話：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，在面臨人生的難題時，勿執著、勿糾結，安頓身心，尋求利人利己的道路，堅定前行，法庭裡的「厚道」讓人解脫。

聽眾陳秀齡身坐輪椅，三代同堂蒞臨惠中寺聆聽，感謝惠中寺辦理此講座，表示：這是一場有溫度法律常識的講座，解惑了嚴肅的問題。她說：「黃律師分享了許多的法律訴訟或和解的過程非常精準，收穫良多。」