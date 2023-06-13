有些人明明桃花很旺，戀愛對象一個接一個，卻始終沒有新進展，踏出結婚那一步。大陸命理網站「運勢君」分享，雙魚座、射手座和天秤座的人桃花運很旺，身邊總是不缺人陪伴，卻始終沒辦法跨出那一步，找到願意走完下半生的結婚對象。

▎雙魚座

雙魚座身邊總是桃花不斷，因此經常處於戀愛狀態，他們相當注重浪漫情懷，所以總是能把兩人之間的關係處理得很好，基本上很少產生爭吵與矛盾；然而雙魚座看似一直處在戀愛關係中，但想要踏入婚姻卻苦無對象，因為他們對婚姻的要求與戀愛不同，所以只能不斷尋覓最合適的人選出現。

▎射手座

射手座的桃花很多，但出現都不是中意的人選，他們對於愛情有獨特的嚮往，雖然有人表白，他們也會欣然接受，和對方談戀愛，但兩人只能維持在戀人的關係，很難進展到下一步，因為一談戀愛，射手座就覺得熱情不在，認為彼此之間的感情並不適合走入婚姻。

▎天秤座

天秤座桃花旺、戀愛經驗不少，然而卻是「戀愛簡單、結婚難」的類型，每次只要和另一半走到論及婚嫁的地步，開始討論婚姻的相關事宜，就會出現各種棘手狀況，日常的瑣事與家人的嘮叨也讓他們不想面對，產生想要逃離婚姻束縛的念頭，始終不願跨出那一步、克服心理障礙。