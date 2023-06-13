桃園市政府公告實施「變更石門細部計畫（土地使用管制要點）案」，許多地主過往蓋農舍、別墅自住，近期卻接獲土地使用項目改變，別墅在原計畫中項目中刪除不在核准範圍內，地主跳腳認為僅憑專案小組意見就修改條文造成權益受損，已有近30人連署要求協商放寬。市府都市發展局指出，經清查該區建築執照發照狀況有別墅發照案例，考量民眾訴求，研議修訂石門都計土管要點。

都發局指出，現行石門景觀風景區在1975年石門都市計畫個案變更，由未設定保留區變更為風景區，然而別墅做為風景區內旅遊使用組別，按規定不得做一般住宅使用，由於過往的別墅定義界線模糊，所以在變更石門主要計畫第三次通盤檢討案中，刪除別墅的使用，但保留招待所使用項目。

都發局也說，原風景區內建築用途無法做為零售業使用，但考量風景區內有基本零售、餐飲服務的需求，才會增訂相關使用項目，並開放於風景區主要道路（15公尺以上）申請設置。但近期接獲地主連署反應希望保留風景區別墅使用，經清查該區域過往建築執照發照狀況，已有別墅發照案例，後續將參考都市計畫規畫原意、發照情形、未來發展方向及民眾訴求，進一步研議修訂石門都計土管要點。

市議員陳治文指出，該區域涵蓋大溪、龍潭區域土地，地主8成以上都是在地人，新的容許項目似乎偏向企業、財團營利，比如招待所、零售業等，但在地民眾多半是務農或休憩、退休型態居家生活，況且現況已有10多棟領有執照的別墅存在，都發局未落實普查直接刪除容許項目實在不合理，要求市府應儘速蒐集民意並回歸原編定容許不要造成居民困擾。