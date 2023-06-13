繼光香香雞自19日至25日限時7日推出會員限定美式脆薯買一送一優惠。（香繼光集團提供）

肯德基限時4天推出「端午咔啦歡聚桶餐」，讓端午期間的親友相聚多一種美味選擇。（肯德基提供）

漢堡王華堡日活動期間，線上預訂指定華堡系列套餐，選擇21日取餐，即贈送原味小華堡乙顆。（漢堡王提供）

速食品牌繼光香香雞為歡慶今年50歲，以「WOW50」為年度主軸，推出各項「國際經典炸物」，預告15日準備挑戰「英式炸魚薯條」；另端午連假即將到來，多家速食業者也紛推好康搶客，享受團聚時光的同時也能稍微省點荷包。

炸魚薯條在英國是相當普及的國民美食，2015年英國更還成立炸魚薯條日，以紀念這具代表性的美食。繼光香香雞在50周年首次詮釋的英式經典－「爽沾炸魚薯條」，不只為品牌首度推出的炸魚系列新品，更採以獨特配方及技法，特選２片鮮嫩魚排炸製外酥內嫩，搭配口感爽脆的美式脆薯，組成經典炸魚薯條，再附2款特色沾醬（沾醬更可自由五選一，包括蜂蜜芥末醬／糖醋醬／是拉差醬／田園沙拉醬／塔塔醬)，組合價179元，15日起發售。另19日至25日限時7日推出會員限定美式脆薯買一送一優惠，憑香繼光會員購買人氣炸物「美式脆薯」即贈「美式脆薯」電子兌換券乙張。

肯德基即日起至30日，連續兩週橫跨補班日及端午連續假期，祭出多項優惠活動，即日起率先起跑「個人獨享雞堡餐」150元有找；15日至18日接力推出「買一送一」，包含4塊上校雞塊、草苺起司冰淇淋大福，為補班日增添小確幸。16日至18日限時三天桶餐下殺58折；22日至25日推出「端午咔啦歡聚桶餐」下殺58折，透過PK APP雙饗卡享最高2.5％點數回饋，下單再抽曼谷商務艙雙人來回機票。

漢堡王17日至21日於官網預購華堡系列套餐，並指定21日取餐，或是21日於門市臨櫃購買華堡系列套餐，即可獲得小華堡乙顆加「奇多家常起司口味玉米棒55g乙包」，數量有限送完為止，越早預訂優先享有。21日至23日於官方粉絲團指定貼文完成留言，只要拍下漢堡王結合奇多的創意吃法，加碼再抽「奇多玉米棒乙箱」。