被英國《BBC音樂雜誌》形容為「音樂像亞曼尼西裝一樣時尚、優雅且合身」的義大利室內樂團「克里蒙納四重奏」（Quartetto di Cremona），創團23年，本周在台演出。第一小提琴成員克里斯安諾（Cristiano Gualco）表示，「室內樂的精神在於，既是一種民主的討論，但又不是妥協，我們都知道團員對最終的演出成果都會有貢獻，在練習過程卻也不能輕易妥協自己的想法，這是一種艱難的平衡感，但你會獲得驚奇的聲音。」
中提琴成員西蒙（Simone Gramaglia）也和克里斯安諾有相同想法，他表示，作曲家在樂譜上留下訊息，「我們四個音樂家對此有不同的理解，也都有各自的背景，我們試著在同一份樂譜中找到共識，這過程很有趣，你會想保留自己的點子，會變得很有彈性，最終會找到一種傳遞音樂性格的方式，表現對音樂的想像力。」
第二小提琴成員保羅（Paolo Andreoli）表示，室內樂是一種別緻的音樂表現面向，「一般獨奏曲目，會有鋼琴一起合作，室內樂很不一樣，既要當獨奏者，有時也要當別人的支撐者，角色的轉換不一樣，這種多元的表現方式很特別。」
對於大提琴成員喬望尼（Giovanni Scaglione）而言，室內樂除了是一種傳達音樂的表現組合之外，同時也寫滿了他的人生，「因為演奏室內樂，你知道自己不是一個人。我們一起演奏、旅行，經歷人生，現在同一趟巡演，有時得用上四種不同的飛行路線才能相聚，回想起來，能一起演奏音樂，是一種既神奇又極好的事情。」
克里斯安諾回憶，創團時他才25歲，當時希望能有一些成長，因此成立樂團，過程中也一度更換成員，目前的成員剛好都是來自小提琴之神帕格尼尼的故鄉義大利熱那亞（Genova），完美的巧合，展現良好的演奏默契。演出將於6月14日、16日於台北國家演奏廳，6月18日在台南奇美博物館奇美廳登場。
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