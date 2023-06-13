板橋私幼餵藥案延燒，綠營群起猛攻新北市政府，民進黨新北市議員張錦豪今在臉書貼文批「侯友宜任內28件幼童傷害案沒人懲處！沒人負責！」對此，新北市政府強調，新北市對兒童傷害事件「零容忍」，如查獲屬實，絕對嚴懲嚴辦，籲民代別為了政治目的恣意拿個案做比較，傷害教、保社工人員及家長，此舉實不可取更令人遺憾。

新北市政府強調，新北市重視兒少保護，接獲幼童受傷害案件通報，均立即與家屬聯絡，確認孩子的受照顧狀況、身心發展，並依其個別需求提供身心評估、心理諮商、親職教育、法律諮詢等協助，並由機構主管機關啟動行政調查與裁罰透過社政、警政、司法等跨單位間協力合作，藉由網絡間緊密聯繫，啟動保護調查與救援機制，即時保護兒少安全和兒少權益。

根據衛生福利部統計資料，2019年到2021年兒少保護案件全國通報數多達20萬476件，若以民意代表的論點，難道這些事件也要說通通都是中央執政黨的責任嗎？

新北市政府表示，兒童安全是全國都該重視面對的課題，如何強化社會安全網和醫療公衛體系，保護兒童平安健康長大是身為大人的我們都要負起的責任，要杜絕兒虐事件發生，應著重改善教保服務人員勞動條件與工作環境、建立教保服務人員與家長之間的互信及互動機制，並以「強化教保服務人員兒少保護知能」、「兒虐通報，確實裁罰」等作為，以建構為友善安全的教保服務環境，呼籲民意代表別用政治口水模糊焦點，理性問政才是市民之福。