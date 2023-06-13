好萊塢女星千黛亞（Zendaya）過往曾以《高校十八禁》奪下金球獎「電視劇情類最佳女主角」，與第三代蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）愛得火熱的她，偶有上街約會被目擊的畫面傳出。不過，近期千黛亞在街上被目擊到，與好友們打算前往一間位在羅馬的高級餐廳用餐，卻傳出她因「穿著曝露」而遭到餐廳拒絕入內的傳聞。對此，公司也火速發聲回應了。

據《每日郵報》獨家報導，千黛亞近日身穿黑色抹胸上衣，下身配上淡色長褲，以一身休閒打扮前往一間名為「Terrazza Borromini」的高級餐廳打算入內用餐。豈料，她在門口時，卻因露出腰部的服飾，被員工以不符合「體面優雅」的餐廳服裝規定而拒絕入內，最後千黛亞與好友們轉而在一旁的披薩店用餐。

zendaya in rome looking flawless as always pic.twitter.com/ZyJ8fftnFf — archive zendaya (@archivedaya) June 12, 2023

消息傳出後，在社群上引發網友討論。對此，千黛亞的公司也火速透過媒體發聲。據外媒《Page Six》報導，其公司代表抨擊相關報導是「完全錯誤的」，指出當時千黛亞與好友們是發現他們曾在這間餐廳內用餐過，因此才會轉而前往其他餐廳用餐。

事實上，尤為有趣的是千黛亞的男友湯姆霍蘭德近期也被目擊與賽車手路易斯漢米爾頓(Lewis Hamilton)一同在一間高級餐廳內用餐。此外，戀情持續穩定發展的兩人，日前還一起慶祝男方的27歲生日，讓外界好奇兩人的關係何時會有更進一步的發展。