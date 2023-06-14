新竹縣某高中一名畢業生家長在翻閱自家孩子畢業紀念冊時，竟遍尋不著孩子的名字跟獨照，再次查找後，只在團體照及1張4人照中看見孩子的身影，家長在臉書指控校園的不友善，讓許多亞斯兒困難前行。校方知悉後，已協調廠商協助印製1本，也表示學生3年就學期間提供適應輔導機制，協助學生適應校園生活。

該名家長翻閱孩子畢業紀念冊後，發現竟找不到孩子的獨照跟名字，家長氣得重新再檢視一遍，才在團體照及1張4人照中發現孩子身影。該名家長在臉書控訴，過去3年期間，孩子就像教室裡的客人，家長一直跟導師溝通，希望孩子能夠獲得友善對待，但老師的回答總是「其他孩子們都不是故意的」，很多事都是誤會。

家長在臉書表示，校園的不友善，讓許多亞斯兒困難前行，他期待每一次的衝撞跟挑戰體制，能帶給後人更順的路走，那怕只是一點點。

對此學校回應表示，該生家長反映畢業紀念冊相關問題，經過校內了解與調查後，畢業紀念冊個人照片為尊重孩子意願下而製作，面對家長的訴求，校方給予尊重，並已協請廠商協助印製1本。

校方表示，3年期間，輔導處提供適性輔導機制，協助該生適應校園生活，尊重家長及孩子意願，曾協助調整班級適應學校生活，期間由專業特教老師入班輔導，教導學生認識特教生並協助適應班級生活。

為了協助該生，校方表示，除了一般輔導外，引入專業心理師進行服務，為了鼓勵該生到校，另外提供溫馨關懷的環境安置、安排特殊考場、作業調整，延長請假等關懷服務，也會持續評估個案學生及導師狀況，必要時轉介專業諮商，關懷學生情形及心理輔導。