大苑子「Red Bull 能量小火龍」，99元。（品牌提供）

夏季熱浪持續，看好手搖飲銷量持續攀升，其中水果入料最熱賣，倚靠水果自身鮮甜就能為飲品風味加分，另不只新品比拚吸睛度，優惠同樣要有感，消費者最愛的買一送一趁勢登場。

大苑子以「著時鮮果，品味生活」主打果汁是新鮮現搾，喝的到水果最原始的香甜，去年火龍果系列賣出超過17萬杯，今夏大苑子挑戰全新鮮果創意，與Red Bull全球能量飲品第一品牌攜手，以風味獨特、能量滿分的火龍果風味Red Bull能量飲作為合作首發，14日起限量推出聯名「Red Bull 能量小火龍」號稱沁涼爽口的滋味，微酸氣泡添層次。

以桃園在地起家的「林三茶研所」，號稱是茶的研究生，目前全台已經有六家門市，為慶祝成立5周年，17日至18日下午2點至晚上7點，凡身份證字號有「0」、「3」、「5」任何一個數字者，即可享招牌飲品買一送一的優惠活動，其中「橙心橙意水果茶」以橙汁、鳳梨、百香果和茶葉為基底，口感清爽活力，同樣在好康名單中。