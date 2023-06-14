南韓女星河智苑演過《奇皇后》、《愛你的時間》、《謝幕》等話題韓劇，雖然今年已經44歲，但她凍齡有術，外表跟身材都不輸少女，擄獲大批粉絲喜愛。她近來在社群平台上傳多張下田照，以一身農婦裝工作，並在休息時躺下做伸展運動，展現有別幕前的接地氣形象，引起外界關注。

河智苑近來造訪鄉村阿姨家，分享一系列生活照，只見她身穿灰色上衣跟休閒長褲，並戴上花卉頭巾、穿起印花圍裙，蹲下身子整理紅薯、採收大蒜等等，引人注意的是，她剝洋蔥時，大喇喇坐在地上，左腳的鞋子沒穿好，外露大拇指，忙完後脫去農婦打扮，至陰涼處乘涼時，甚至躺在木製板子上，貼近自然的生活方式，沒有女明星的距離感。

貼文一出粉絲連連驚呼：「智苑好可愛，拇指跑出來了」、「天氣看起來很熱，辛苦妳了」、「妳在大自然工作的模樣，真的非常漂亮」、「歐膩，穿這樣好好看哦」、「簡單的生活也不錯，妳笑得好燦爛！」、「好想成為被剝的洋蔥」、「無論身在何處、或者穿什麼，妳都是無比閃樣的人。」

河智苑1997年出道，一路從小角色熬到變女主角，2013年與池昌旭合作古裝劇《奇皇后》，在台灣締造亮眼收視率，在華人界的知名度大開，後來接演《愛你的時間》、《醫療船》、《謝幕：謝立而死》亦有不俗表現，此外，她也頗有藝術天賦，前陣子剛辦完個人畫展，目前她尚未決定下一部作品，常曬出跟家人相處的畫面，十分溫馨。