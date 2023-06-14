國防部近日推出新版「全民國防應變手冊」，其中新增「敵我識別」篇章，引起諸多爭議，最大的問題在描述中共軍迷彩服的內容不正確，因為共軍迷彩服已經改版，而且卡通化的圖示也不易與實物對照辨認。軍事分析師張競則提出另一個看法，如果民眾要學著辨認軍服，那麼「友軍軍服」是不是也該學習? 難道台海開戰，美國日本不會支援介入嗎? 要是我們的處境如此孤單，更該努力維持和平。

中華戰略學會研究員張競博士表示，要是戰爭爆發，民眾能做的就是逃離戰區、尋求庇護，成為難民；不然就是加入軍隊，成為編制內的人員，由軍隊指派任務，成為真正的武裝人員。如果沒有逃難，沒有加入軍隊，決定活在敵佔區裡，民眾就是非武裝人員，能做的也就只能低調求生。在這種情況下，辨認軍人身分其實沒有多大意義。

張競特別強調，「在戰爭發生後，只要有任何全副武裝穿著野戰服者出現時，其就是軍事目標。與其接近互動，就會存在遭受池魚之殃風險，所以不論敵我，保持距離絕對沒錯。」

另外，要是台海發生戰爭，美日作何反應？拜登多次說過會派兵支援台灣；前日本首相也說「台灣有事就是日本有事」，民防手冊是不是也該反映一下？是不是也該列出美國軍服與日本自衛隊服呢？不然民眾誤把友軍當敵軍，也是頗尷尬的，不是嗎? 難道國防部也已想定「抗中保台，美日不來」嗎？當然，如果把國外勢力給列入，恐怕還要加上菲律賓、印尼，甚至是越南的部分，因為他們在台灣的工作人口也頗多，要是台灣發生戰爭，他們必須前來撤離在台工作國民。假若真是如此，這本手冊不知道要厚到何種程度。

最後，張競奉勸兩岸主政者都要深思，戰爭沒有贏家，務必要給和平一個機會。