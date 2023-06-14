資深藝人許傑輝近期遭捲入「性騷」風波中，遭學生指控上課要求練習「集體做愛」的配音，讓學生們心中感到不舒服，而許傑輝也對此致歉了。誰料風波仍持續延燒，不僅女星黃云歆發文爆料被要求繳交「性感作業」外，網紅陳沂也爆出有朋友與他共事時被騷擾的往事。

許傑輝近期除了被學生指控外，女星黃云歆也在臉書上曬出逾千字長文，透露自己10年前還是學生時，在一場排練的中途，被要求回家準備「三套性感衣服」的作業，穿上如丁字褲、馬甲、內衣等服飾，並在私下穿給許傑輝看，種種舉動讓她內心充滿不適，不過直到近日，才有勇氣將其攤在陽光下，「當有人利用職權，或各種不對等關係，這樣對待你的時候，請至少一定要告訴身邊的人，如果你有勇氣當場表明自己的不舒服，那更好。」

對此，網紅陳沂也在臉書上發文抨擊許傑輝，寫下：「這種權力不對等的性騷擾真是噁心至極！」此外，在該則貼文的留言區中，陳沂更爆料還有更多被騷擾者，指出：「我有朋友跟他共事過，多年前一直被騷擾」、「看他業力引爆」，而其中也有網友加碼爆料與許傑輝共事的過程，引起一陣討論聲浪。

事實上，許傑輝此前接受本報訪問時表示，如果真的造成有人的不舒服與困擾，他誠懇道歉，也請他們可以循正常法律途徑提告。另外，也指出自己身為導演，若覺得演員表現達不到標準，當然只能鼓勵、舉例、或親自演示給她們看。當年排戲跟團員講的那些話或許太直白、嘴賤，但真的沒有雜念，如果對方覺得不妥，應該還有監製可以去反應。

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