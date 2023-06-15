駐台北韓國代表部李殷鎬代表今參觀故宮正展出的趙孟頫〈書赤壁二賦〉國寶作品。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

駐台北韓國代表部李殷鎬代表今參觀故宮，對北宋瓷器留下深刻印象。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國立故宮博物院院長蕭宗煌(右)與駐台北韓國代表部李殷鎬(左)交換禮物。（故宮南院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

交通部觀光局統計，解封以來，來台外國旅客人數以韓國旅客居冠，國立故宮博物院也吹起韓風、韓流，除今年「故宮亞洲藝術節」將以韓國文化為主題辦「韓國月」，「朝鮮王朝與清宮藝術交會」特展也將登場。

駐台北韓國代表部李殷鎬代表一行人今造訪故宮，由國立故宮博物院長蕭宗煌親自接待，雙方就台、韓文化交流合作議題再度交換意見。蕭宗煌表示，今天的邀訪，除增進駐台北韓國代表部對故宮文物展覽的了解外，也進一步說明「韓國月」辦理方向，希望透過雙方合作，展現韓國文化的亮點。

蕭宗煌說，不只韓國流行文化在台廣受歡迎，目前韓國觀光客來訪人數也名列故宮首位，因應韓國旅客人數增加，故宮除充實韓文版網頁，也將出版韓語版導覽手冊。

同時，繼與韓國三星公司跨域合作「美學電視」後，蕭宗煌說，今年故宮亞洲藝術節再以韓國為主題，尤其駐台臺北韓國代表部去年在華山文創園區舉辦韓服時裝秀驚豔全場，期待這場「從傳統宮廷服飾到當代婚禮韓服」的演示重現在南院「韓國月」的舞臺。

故宮南院預計9月28日至10月29日舉辦「故宮亞洲藝術節－韓國月」活動，規畫韓國意象布置、服裝體驗、傳統藝術表演、文化體驗課程，以及影展、書展等精彩活動，已陸續與蒙藏文化中心、遠東百貨、長榮文苑酒店、嘉義All in合作社等洽談，並統整嘉義地區韓國料理店家，共同呈現韓國多面向的風采。