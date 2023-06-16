Michael Jordan’s game worn Air Jordan 12 ‘Flu Game’ recently sold at auction for $1.38 million 💰 pic.twitter.com/mDEffadAqI — Drip💧 (@DripRapTV) June 15, 2023

「流感之戰」是籃球之神麥可喬丹（Michael Jordan）職業生涯當中最傳奇的戰役之一，他在該場比賽所穿的戰靴，最近在知名拍賣行「Goldin Auctions」以138萬美元（約新台幣4217萬4685元）天價賣出。

1997年總冠軍賽前4戰，公牛和爵士各取2勝，由於當時賽制採取2-3-2，G5仍在爵士主場舉行，比賽前麥可喬丹的身體卻出現狀況，多次上吐下瀉，當時官方宣稱麥可喬丹疑似患有流感症狀，不過好勝心強的他仍決定參加極為重要的天王山戰役。

疲憊的麥可喬丹看似隨時要倒下，卻靠著強大意志力苦撐，獨砍38分、7籃板及5助攻，還在關鍵時刻貢獻致命三分，率領公牛以90比88險勝爵士，這場比賽也被球迷稱為「流感之戰」，但近年麥可喬丹紀錄片《最後一舞》揭露，喬丹並沒有得到流感，當時是因為吃了外送導致食物中毒，下毒的可能是猶他當地人。

麥可喬丹在流感之戰所穿的戰靴，賽後送給了當時爵士球僮普利斯頓湯瑪斯（Preston Thomas），賽季初他曾提供喬丹零食充飢，讓後者印象深刻。後來普利斯頓湯瑪斯在2013年出售這雙鞋，當時以10.4萬美元價格成交，卻在10年後增值超過1200%，但還不是拍賣會上有史以來最昂貴的喬丹鞋，在今年4月，喬丹生涯最後一場NBA總冠軍賽G2所穿的戰靴，以220萬美元（約新台幣6723萬5004元）價格售出。