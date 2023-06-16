兆豐電子基金研究團隊指出，市場原本預估美國經濟將於2023年下半年進入衰退，不過受到就業市場穩健，近期市場已陸續上調2023年全年經濟成長率，同時AI題材有如滾雪球一般愈演愈烈，受惠輝達概念股及AI題材發燒，近期台股盤勢科技股表現強勁，首先由AI帶動的設計服務、板卡、散熱、ABF載板與電子代工服務等相關供應鏈，此外，汽車股漲幅也較佳，主要是各車廠在機車與汽車市場營運績效表現優異，電機股表現不錯，配合政府能源轉型，儲能、輸電等相關個股有所表現。

兆豐龍頭等權重ETF(00921)研究團隊表示，產業龍頭股往往配息表現佳且持續，根據過去六年統計，台灣產業龍頭股平均殖利率超過5%。兆豐龍頭等權重ETF(00921)集合各產業龍頭股，以等權重方式配置，同時參與各產業龍頭的成長爆發力，定期調整各成份股的權重達到相同比重，類似價值投資，有買低賣高的效果，適合喜歡分散風險又想兼具成長效果的投資人。

兆豐龍頭等權重ETF (00921) 的等權重型設計，就是有助分散風險、均衡布局，如遇到個別產業在景氣修正階段，透過等比例投資各產業龍頭股，有效分散產業波動，比起市值加權指數更多元化，減少承擔個股或產業風險的機率，建議可趁勢首選為核心配置。