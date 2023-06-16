彭博社指出，新航遭摩根士丹利降等，是4個月以來第1次看到。同時，新航近日股價的漲幅，也是彭博世界航空指數（Bloomberg World Airlines Index）中，排名前幾位的佼佼者。

此波段新加坡航空從5月16日起漲，因為新冠疫情壓抑的需求推動下，公司財報創下獲利新高紀錄。這短短1個月之內，新航股價大漲32%。相形之下，新加坡海峽時報指數卻僅小漲1.4%。

部分樂觀派還是欣然看待新航後市發展，因為貨物與乘客雙雙回流，再加上航空燃油不再貴參參，可望推升本財年獲利能力。目前在7.68星幣的新航股價，早已超過市場預估值6.31星幣，故摩根士丹利也將目標價調至7.3星幣，幅度約有16%左右。

摩根士丹利表示：若以牛市來假設，貨物收益穩定維持在目前水位，開銷若也控制得宜，2024財年的獲利成長應有15%。假設真的有這種獲利水準，新航股價就要重新評估，再加上5%溢價空間，好一點的話有機會上看9.3星幣。