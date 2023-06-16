法新社報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）聲明指出：「今日在西達佛省（West Darfur）等地區發生的暴行，令人不祥地憶起達佛曾發生的可怕事件，後來美國於2004年認定為種族滅絕。」

兩個月前蘇丹掀起內戰；柏罕（Abdel Fattah al- Burhan）領導的政府軍和他的前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指揮的武裝準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）爆發衝突，造成至少1800人死亡，首都喀土穆（Khartoum）部分地區在戰火蹂躪下全毀。

米勒說：「在達佛地區發生的暴行，雖然主要歸咎於快速支援部隊和所屬民兵，但交戰雙方都應為濫權負起責任。」他指的是蘇丹快速支援部隊與政府軍之間持續進行的戰爭。

米勒說，光在西達佛省首府日奈那（El Geneina）就有多達1100名平民喪生，而聯合國通報此一地區已有超過27萬3000人流離失所。

國務院援引媒體報導及人權團體「蘇丹衝突觀測台」（Sudan Conflict Observatory）的報告指出，衛星影像顯示居住社區已「遭掠劫部隊夷為平地」。

國務院說：「當地婦女首當其衝遭受暴力，受害者和人權團體信誓旦旦地指稱，快速支援部隊的士兵及其同盟軍犯下性侵罪行，以及其他形式與衝突有關的性暴力。」