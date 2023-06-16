MSCI世界指數（MSCI World Index）本周以來上漲2.9%，創下3月底以來最大漲幅。
周五亞洲股市普遍上漲，目前歐洲股市走高。
美股標普500指數周四連漲第六天，創下自2021年11月以來維持最長的升勢。美國期貨幾近持平。
對聯準會即將結束緊縮周期的押注點燃風險偏好，以及中國政府料將擴大支出提振經濟的預期持續升高，在周五歐洲早盤帶動礦業股和能源股走高。
值得注意的是，大量選擇權合約將在周五到期，投資人的熱情將面臨重大考驗。
投資人看好中國將擴大對經濟的激勵，以及受惠於AI概念股掀起的狂熱，全球股市可望創下兩個多月來表現最好的一周。
MSCI世界指數（MSCI World Index）本周以來上漲2.9%，創下3月底以來最大漲幅。
周五亞洲股市普遍上漲，目前歐洲股市走高。
美股標普500指數周四連漲第六天，創下自2021年11月以來維持最長的升勢。美國期貨幾近持平。
對聯準會即將結束緊縮周期的押注點燃風險偏好，以及中國政府料將擴大支出提振經濟的預期持續升高，在周五歐洲早盤帶動礦業股和能源股走高。
值得注意的是，大量選擇權合約將在周五到期，投資人的熱情將面臨重大考驗。
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