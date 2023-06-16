買賣房屋涉及大筆金額，多詢問不同房仲業者專業意見，不僅能夠掌握多方資訊；更有機會辨別是否有黑心房仲意圖坑騙自己！曾有屋主欲出售房屋，被黑心房仲以10年前的成交資訊進行估價，差點虧損600萬元！

幸好屋主親戚警覺心敏銳，向永慶房屋蕭益靖經紀人諮詢房價，才發現黑心房仲的坑騙意圖，最後改由永慶房屋協助售屋，成功挽回600萬元房價。

兩間房仲估價 價差高達600萬！

永慶房屋蕭益靖經紀人分享，去年年中，一位朋友主動與他聯繫，表示自己的父伯們打算出售大安森林公園附近的房子，想請他協助評估價格。蕭益靖根據朋友提供的住址、坪數等房屋資訊向他表示，類似物件的成交行情大概在110-120萬之間，按照房屋53坪的面積計算，大概在5830萬元至6360萬元之間，再加上200萬元的車位，合理總價應在6000萬至6660萬元之間。

此時這名朋友向蕭益靖表示，當初要賣房時，親戚推薦一名熟識的房仲來服務，該名仲介估價5500萬元至5700萬元。當時他覺得很奇怪，自己的房子屋齡才10幾年，怎麼價格跟周遭50幾年的老公寓差不多？他因此詢問房仲的估價邏輯。該名房仲表示，前一筆同社區物件以近5860萬元售出，該成交紀錄包含兩個車位，現在扣除一個200萬元的車位，總價設定5500-5700萬元，沒有不合理。因此這名朋友相當困惑，兩個房仲的估價怎麼差這麼多。

黑心房仲以10年前行情低估房價

蕭益靖直覺對方估價偏低，但為求慎重，他告知賴上偉店長來龍去脈，賴上偉店長因為先前曾經在大安森林公園附近服務過，對於區域行情非常熟悉。賴上偉一聽就判斷該名房仲估低了，蕭益靖的估價並沒有錯。賴上偉店長表示，類似的物件行情已經到110-120萬元以上，該名房仲的估價不到105萬元，明顯估低。他更致電給房屋附近的永慶房屋分店張樽寶店長求證，確認行情確實在110-120萬元之間。

於是蕭益靖聯繫屋主，並會同兩間永慶房屋門店的店長向屋主說明，近期周遭公寓類型產品行情在90-95萬元、華廈在110萬上下、新大樓行情更已到150萬元。屋主的華廈屋齡不高、狀況也好，絕對有110-120萬元的單價水準，先前房仲的估價單價只有103萬元，明顯低估。蕭益靖也指出該名房仲提供的成交資料，是10年前的成交紀錄，完全不精準。

永慶房屋誠實服務 幫屋主挽回600萬元！

屋主聽完蕭益靖等人的分析，以及讀過永慶房屋的「誠實房價報告書」之後，認為永慶房屋的估價有憑有理，於是決定委託給蕭益靖協助售屋。接到委託之後，蕭益靖透過永慶房屋的團隊聯賣服務，在一個多月就成功幫屋主以超過116萬元的單價，總價超過6300萬元成功售出。幫助屋主挽回600多萬元，讓屋主非常開心！

「能夠幫助朋友的親戚圓滿售屋，更幫助他們挽回600多萬元的房價，覺得開心之餘卻也覺得很驚險。要是當初朋友沒有來多問我，他們很可能就要虧損600多萬元了！」蕭益靖表示，房市上仍不時有黑心房仲透過選擇性揭露過時、或不精準的成交紀錄，使屋主誤信過低的房價，接著再聯手投機客以低買高賣方式，在短期內賺取高額差價。

永慶真房價保證 保護消費者權益

賴上偉店長也指出，根據財政部數據統計，自房地合一上路一年半，房市短期交易比例高達25%，民眾遇到投機客的風險仍高，有意購售屋的消費者一定要小心。賴上偉店長表示，消費者如果要避免遭到黑心房仲聯手投機客坑騙，最簡單的方式就是多諮詢各家房仲業者，並比對他們的實價登錄資料，是否有選擇性呈現的狀況。

永慶房屋為了保護消費者權益，提供的實價登錄是由系統統一提供，杜絕經紀人自行挑選、竄改的可能，因此買賣雙方看的資料皆為一致，永慶房屋經紀人更要在實價登錄資料上簽名以示負責。永慶房屋更推出「真房價保證」，保證提供完整成交行情，宣示不與投機客配合。如果有違反相關守則，賠償買方最高400萬元，賣方最高4倍服務費。蕭益靖表示，永慶房屋會持續以「先誠實再成交」的精神，捍衛每一位消費者的購售屋權益。