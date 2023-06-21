許多房仲長期經營特定社區，不僅對社區行情有一定程度了解、對社區規範也相當清楚；此外，往往還能掌握對社區有興趣的潛在客源。因此社區居民若有售屋需求時，選擇這些對社區熟悉的經紀人協助售屋，好處多多。

但是部分不肖的黑心房仲雖然自稱是社區專家，但是對社區行情不但沒能掌握，甚至還故意隱瞞社區行情，意圖以片面的資訊坑騙消費者。永慶房屋鄭原正經紀人的一位客戶，就遇到類似情事，幸好鄭原正經紀人及時協助，才幫助屋主免遭坑騙。

黑心房仲自稱社區專家 卻低估房價

在內湖區服務的鄭原正經紀人回憶，去年年底他在社區做服務的時候，發現社區有房屋正在出售。本著服務熱忱，鄭原正找到屋主，詢問是否有服務機會。屋主向鄭原正表示，近來有其他的房仲業者也毛遂自薦，表示自己長期經營此處社區，對於行情和客源都有充分資源，一定能為屋主賣到好價錢。

該名房仲甚至表示，自己手上已有客戶對屋主的房子有興趣，願意出單價85萬元、總價2450萬元的高價購入住宅。該名房仲也提供他的實價登錄資訊，向屋主說社區現在的行情大約就坐落在84萬元之間，85萬元的單價甚至高出行情，2450萬元的總價相當不錯。

永慶房屋精準估價 助屋主了解房屋真價值

屋主向鄭原正說，被仲介「建議」了好幾次之後，他後來也覺得這個價格很不錯，本打算要賣了。但是既然鄭原正經紀人主動拜訪，因此也想請鄭原正評估一下房價是否合理。鄭原正向屋主表示，該名房仲提供的資料都沒錯，但都不是最新的資料。同社區樓上最近才以每坪87萬元的水準成功售出，而且這一筆成交紀錄是大坪數房型，而屋主的房屋是小坪數，單價水準應該可以更高。鄭原正估計屋主的房屋單價應該坐落在88-90萬元之間，總價應在2512萬元至2565萬元之間才合理。

屋主半信半疑，向鄭原正詢問，為什麼這一筆單價87萬元的成交紀錄只有在永慶的資料中找得到，但是對方房仲提供的資料中卻沒有？他要怎麼知道鄭原正不是在刻意抬價？

永慶實價登錄資訊 完整且即時

鄭原正表示，自己已經耕耘這個社區非常久了，社區中有非常多的交易他都有經手過，因此他非常清楚。而且除了在永慶房屋「誠實房價報告書」會有最新的行情提供外，若是得知社區有最新成交資訊，也會一併加註在資料裡、呈現給客戶。「實價登錄網站上的資訊會有時間落差，屋主若是不相信，可以再等一段時間，成交資訊登錄後，我便提供給屋主參考。」隔了幾個禮拜後，鄭原正經紀人也主動提供政府的實價登錄資訊給屋主過目。

經過數次的服務和討論後，屋主覺得鄭原正的服務品質不僅貼心仔細，更是非常專業誠實，因此決定委託鄭原正協助售屋。鄭原正在永慶房屋團隊聯賣服務的幫助下，在短短一個月內就幫屋主以接近90萬元的單價水準，超過2550萬元的總價，成功幫屋主售屋，挽回百萬以上的差價，讓屋主非常開心。

黑心房仲謊言連連 消費者這樣自保！

交屋之後，屋主向鄭原正表示，當初鄭原正經紀人秀出那一筆單價87萬元的成交紀錄時，他就認出這是自己熟識的鄰居。於是他便向鄰居求證，也確實如鄭原正所說，成交單價確實有87萬元的水準。屋主又向原先委託的房仲詢問，沒想到該名房仲卻說根本沒有這筆交易！

後來政府實價登錄網站刊登出這筆交易資料後，屋主再向原先委託的房仲詢問，該名房仲卻又辯稱自己是不確定該資訊正確性，所以才沒有說。這種反覆的說詞讓屋主怒不可遏！「我差一點就所託非人了！」這段插曲也讓屋主決定委託鄭原正協助售屋。最後鄭原正也成功幫屋主以近90萬元的單價圓滿售出，幫屋主挽回百萬以上房價，讓屋主不斷感謝鄭原正經紀人的誠實服務。

鄭原正經紀人提醒，房市上仍有部分不肖的房仲業者，選擇性揭露成交行情，意圖使消費者誤信過高過低的房價，進而高買或賤賣房產，而讓黑心房仲聯手投機客從中賺取高額差價。消費者若要避免遭遇類似坑騙情事，最簡單的方式就是多詢問不同的房仲業者，並比對各家仲介資訊是否有隱匿房市資訊之情事。最後選擇誠實的房仲業者為自己服務，才有保障。