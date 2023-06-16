伍佰＆China Blue近來推出新專輯《純白的起點》，這也是伍佰出道33年第15張錄音室專輯。今年「今夜伍佰」系列演唱會也邁入第10年頭，配合新專輯發行，宣布啟動北、中、南共6場演出。

「今夜伍佰10」將在8月4、5日於高雄Live Warehouse，8月12、13日於台北Legacy及8月18、19日在台中Legacy舉行，門票將在7月4日於iNDIEVOX開賣。伍佰曾表示，小型演出和觀眾更貼近、可以盡興地呈現自己的音樂，展現伍佰 ＆ China Blue 現場演出超強的默契，因此團員們都非常珍惜每一場 Live House 的演出。

伍佰＆China Blue日前拍攝新歌〈怎樣歌〉MV，只見3層樓高的巨型樓梯，卻成為拍攝時最困難的地方，他們上樓梯時的步伐拍子，都要跟音樂節奏吻合，連運鏡上，畫面的配置也花許多時間構思。

團隊當天出動三機拍攝14個小時才順利收工，力求完美的伍佰跟導演，最後甚至反覆修剪出5個版本才終於交片。MV內還有2個表情超吸睛的大頭娃娃「嘻嘻」與「哈哈」是伍佰親筆手繪，在打造成實體頭套的過程中，他不斷跟造型師溝通，直到拍攝當天才終於完成，大頭娃娃除了跳舞，還會釣魚、看書、刷牙，突顯日常生活趣味，這些有趣創意皆來自於伍佰想法。