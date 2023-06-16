最近演藝圈「#MeToo」議題持續延燒，引發各界高度關注，而演過電視劇《天橋上的魔術師》、《茶金》等口碑佳作的演員黃舒湄，去年也曾被表演老師霸凌，甚至因此去看了身心科，卻有許多人說：「承受不了就不要當演員」，讓她忍無可忍，發表逾3000字長文，訴說心裡話。

黃舒湄15日凌晨表示曾參加一個徵選制的工作坊，卻在首次上台不到5分鐘，就被轟下台，認為她的演技不自然，會拖累其他同學，後來分組排練劇本時，即使配合老師的建議修正表演，仍不斷被言語羞辱：「表演讓我想吐」、「在演幾歲啊？太噁心了！」她當下選擇忍耐，沒想到休息時，老師遠遠看到她，竟把她叫過去後辱罵，這才發現老師在跟其他同學議論她的表演。

後來她為此失眠了數天、心跳超過100，而且暴瘦5公斤，看了身心科醫師後，被建議不要參加工作坊，甚至開了診斷證明，不過怕影響到搭檔，仍硬著頭皮到課，想不到老師在技術彩排前一天，表示不給他們上台，甚至說現場來了許多導演跟選角，擔心如果表現不好，反而會造成傷害，並強調是在保護對手，讓她陷入崩潰邊緣。

而到了當天，由於有劇場工作人員當證人，且為公開場合，靠著雙倍的焦慮藥，依然順利登台，但這件事已深深影響到她，坦言：「除了老師在我身上所施加的霸凌之外，對我影響更大的創傷，還來自個人的尊嚴剝奪以及團體的歧視切割」。

因此看到演藝圈的性騷事件，以及許多網友檢討演員沒經驗、玻璃心，讓她忍不住想發表意見，表示所有霸凌跟權勢掛在一起，直言：「因為不對等的關係，被害者怕不服從所帶來的毀滅效應，因此當對方提出要求，往往選擇的是，此刻就毀滅自己，根本無法思考交出去的是財產、工作、尊嚴、甚至是性。」

黃舒湄坦言事發至今，仍不敢說出霸凌者的名字，並表示今年拍戲時，聽到原子筆的咔咔聲，就會想起老師也有這個習慣，也再也不敢參加工作坊執行單位的任何活動，甚至遇到當時的同學都感到無地自處，她語重心長地說：「我是恰查某，連我都這樣了，所以『勇敢說出來』這件事真的沒有那麼容易，希望網友高抬貴手，停止二次傷害，也祝福被害者們，半夜不要再聽到『咔咔聲』。」

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