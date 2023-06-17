遠傳資訊暨數位轉型科技群執行副總經理胡德民表示，峰會年度主題「擁抱變化，賦能敏捷（Embrace Change, Empower Agility）」，正好與遠傳推動敏捷轉型的精神不謀而合。遠傳從電信業轉型為科技服務公司，打造IT技術團隊「高速迭代」的能力，就是我們關懷客戶、提升客戶體驗及滿意度的最佳途徑。透過敏捷轉型，IT團隊不僅可提升生產力，更能靈活應對市場的快速變化與需求，快速實現創新商業模式，讓IT技術在企業轉型過程中，展現業務發展與財務貢獻的影響力。

面對大型規模的IT組織，遠傳捨棄top-down的方式，從文化、方法論與工具導入、實務問題解決、實作陪伴等層面出發，以各種創新方式導入，如舉辦敏捷訓練營、技術社群分享會、讀書會等活動，鼓勵基層同仁分享，同時建立IT團隊專屬KM知識管理系統、電子報等透明化資訊分享管道，持續擴散敏捷的工作思維，建立組織敏捷輪廓，並發展出「陪跑」的機制，由經驗豐富的陪跑員輔導同仁踏出敏捷的第一步，鼓勵同仁參與各種敏捷開發工具的培訓與考照，提升技術硬實力，使IT團隊成為引領業務創新和成長的關鍵。未來，遠傳將持續結合數位與敏捷轉型的實戰經驗，打造具體可行的產業轉型解決方案與專業IT服務，協助企業與公部門加速實現數位轉型，強化台灣數位科技島的關鍵地位。