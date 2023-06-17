國民黨總統參選人、新北市長侯友宜6月8日在政大演說，被批答非所問，甚至被網友剪成影片流傳。19日將赴台大演講，侯友宜今天沒有公開行程，媒體詢問，侯今是否在閉門演練？侯辦發言人柳采葳表示，不管是演講或論壇他都會積極準備，不會特別針對一場論壇準備。

柳采葳說，侯友宜這幾天都積極準備，希望能讓政策能更清楚呈現，不單是論壇，所有能跟民眾溝通他機會都非常重視，侯市長各方意見都會不斷吸取，積極演練，強調他比較古意，像長輩會想把很多想法跟大家講，是他的人格特質，每次溝通都以真誠、真實的自己呈現。

侯辦發言人呂家愷表示，不清楚侯友宜的不公開行程，相信他會利用空檔時間積極準備每場演講。

媒體追問，今天是韓國瑜生日，侯友宜是否有祝「韓國瑜生日快樂？」柳采葳說，韓跟侯私底下經常聯絡，也會用電話連繫感情，侯忙完後也會用自己方式跟韓說「生日快樂」。