今年2月土耳其發生世紀強震，台灣國際搜救隊第一時間，派遣130人趕赴土國救災，抵達災區的同時協助美國隊建立分區協調中心，建立雙方交流的開端；為延續在土耳其合作救災情誼，消防署特種搜救隊自 6月6日至16日赴美國印第安納州參與當地防救災聯合演習，完成演習任務後隨即前往洛杉磯郡消防局城市搜救隊（LAcoFD USAR）進行交流研習，期建立與美方長期夥伴關係。

消防署表示，土耳其大震災台灣隊首抵該國重災區，協助美國隊建立分區協調中心（SCC），並陸續接受亞美尼亞、阿爾及利亞、俄羅斯等國報到，有效進行國際搜救隊管理及溝通協調，隔日美國隊抵達後完成交接任務，由於這次台灣與美國在土耳其共同合作的契機，有效進行救援行動。

為深化台美雙方交流，延續在土耳其救災的合作情誼，署長蕭煥章特別指派特種搜救隊隊長陳義豐率11人組成搜救隊伍，自6月6日至16日受邀前往美國印第安納州參與當地防救災聯合演習，與美國本土認證的搜救隊進行為期4天的搜索救援訓練及模擬情境演練，在演練期間分享彼此做法的差異，並相互學習，進行技術交流。緊接著前往洛杉磯郡消防局城市搜救隊 （LAcoFD USAR）進行交流研習。

消防署表示，LAcoFD 為美國本土唯二通過聯合國國際搜救諮詢組織（INSARAG）認證通過的重型搜救隊伍，也是台灣隊在土耳其一同工作的夥伴，藉由本次出訪的機會，台美雙方分享搜救隊在管理、後勤、搜索、救援、醫療等5大功能編組及救災經驗交流，其中洛杉磯郡消防局城市搜救隊隊長Greg Short表示：「除了對台灣搜救隊伍在土耳其的表現除表達感謝外，在交流過程中對台灣搜救隊的整體能力及表現表示高度肯定」。

消防署強調，為強化國際人道救援合作經驗，此行也向城市搜救隊發出邀請，期待今年9月份921國家防災日期間，美國聯合國重型搜救隊，能夠來台共同參與演練。