PLG新北國王籃球隊隊長楊敬敏遭控外遇約炮女球迷，引發熱議。針對爆料，楊敬敏昨（18日）晚間也發表聲明道歉，表示即刻起離開球場、卸下球員工會理事長的職務，回歸家庭。儘管如此，桃色風波仍繼續燒，甚至連隊友林力仁都遭影射。對此，他在個人社群媒體也連發多張截圖自清，強調若是網友在沒有任何證據下，繼續攻擊他甚至騷擾他的家人，他不排除蒐證提告。

過去在SBL超級籃球聯賽與中華隊國際賽留下許多豐功偉業的楊敬敏在Dcard被爆料外遇約炮女球迷，多名爆料者還PO出截圖作證，並譏諷楊敬敏「放進去不到3秒就射了，比你在場上得分還快」，愛家形象全毀，他本人也在18日深夜以書面方式表達歉意，宣布即刻退出球場、卸下球員工會理事長一職。

楊敬敏一直以來以「自律」著稱，對後輩也相當嚴格，因此又有「士官長」的稱號。檢視其IG簡介，「高度的自信是建立在自律的基礎上，你必須很努力，才能看起來毫不費力，繼續做對的事，好事自然會發生，熱忱能夠超越才華。」如今他卻因偷吃女球迷退出籃壇，顯得格外諷刺。

而楊敬敏的桃色風暴目前繼續燒向隊友，也就是已婚的林力仁也遭「影射」，今日他在個人IG澄清，並透露有網友私訊騷擾他老婆，對此他已全部截圖，「我必須站出來捍衛自己，保護我的家人以及隊友。在没有任何證據情況下，你們用你們的鍵盤武器來實行攻撃手段，已經造成困擾。尤其是將我老婆推到前線來編造故事，會不會太離譜！」

林力仁也警告特定網友，要對自己所打出來的每個字負責，而不是到法庭上再便稱是「聽說」。為此他也不排除蒐證提告，「法庭之上不會輕判你的，請自重。對了，我老婆的父親也就是我岳父是相當知名的律師。」林力仁補充，現在台灣最該被重視的是富邦勇士用他們的血和淚，打造出史無前例的3連霸，奉勸網友不要再「造謠吃瓜」，「別再無聊到被我搜證提告。」