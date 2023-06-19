Jolin今晚再度登上THE FIRST TAKE演唱新單曲〈親愛的對象〉。（THE FIRST TAKE提供）

蔡依林（Jolin）之前以〈Womxnly玫瑰少年〉登上日本音樂頻道「THE FIRST TAKE」，重新編曲的版本在YouTube上架後造成轟動，觀看次數突破240萬，並帶動該頻道訂閱數增至808萬。她19日2度登上「THE FIRST TAKE」演唱新單曲〈親愛的對象〉，勢必掀起Jolin的TFT風潮。

Jolin此次以鋼琴將〈親愛的對象〉重新編曲，「我覺得在鋼琴的演奏之下可以呈現更深入地、很像在耳邊跟一個親愛的人呢喃耳語的感覺」；雖已是第2次挑戰，但她依然充滿緊張感，「我好像還是非常清楚地聽到自己的心跳聲」。

演唱過程中，Jolin看到每一扇門關起來，就會有一種好像在演唱會上自己要登台的感覺，「我的演唱會裡也有一個橋段是只有鋼琴跟我的聲音，這一次演唱有一種是在為誰表演的感覺，所以到尾奏的時候，有種要忍住激動的感受，真的很奇妙」。至於事前如何準備？「其實在休息室的時候就要一直暖嗓、讓自己講話，不要讓聲音突然間靜止太久」。