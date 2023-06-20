針對所捲入的性騷擾爭議，黃子佼昨(19日)拋出震撼彈，不僅承認過去做過不好的事，更連番爆出不少藝人也涉及涉毒、劈腿、抽菸等負面行為，引發兩極評論。見此，資深媒體人莎莉夫人稍早表示，看了黃子佼的新聞其實內心很難過，認為他這幾年對工作上的努力有目共睹，「然而，曾經犯的錯，是不會被現在所做的好事就能抵銷的。」

莎莉夫人稍早發文說，雖然已經過了一天，想到昨天黃子佼的新聞，內心除了震驚，還有一點難過，多年來莎莉夫人雖然不是他粉絲，但敬佩他的主持功力，也稱許他一步步努力耕耘，成為有口皆碑的大牌欽點主持人，每每只要有請他主持的場合，總是圓滿成功。

然而，莎莉夫人也說，大家都知道黃子佼過去因為感情風波跌過一跤，沉寂多年後，他努力在工作上的表現，和與孟耿如的戀情，都可以讓人感受他是努力想悔過，成為好主持人、好丈夫、好爸爸，但其實曾經犯過的錯，無法用現在做的好事完全彌補，「原生家庭帶給我們的傷，不能成為我們傷害別人的理由」，大家聽聞他自述童年創傷不禁會感到遺憾，但被他傷害的女性也很令人心疼。

最後莎莉夫人表示，在這股「Me Too」浪潮裡，我們才發現一個人要能平安的長大多不容易，若犯過錯也不是世界末日，就算無法再當公眾人物，也可以回歸家庭和珍惜的家人平凡生活，之所以希望他誠心道歉，不只是對當事人，還有對自己的家人，最真實的悔改就是不再犯一樣的錯誤，她也呼籲人非聖賢，「沒有人可以站在道德制高點上裁判別人，因為今天痛批別人的人，明天可能成為輿論的箭靶」。

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