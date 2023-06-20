台灣國際熱氣球嘉年華邁向第13年，全新Q版媽祖造型球今天在鹿野高台首次亮相，台東縣長饒慶鈴及天后宮董事長林有德共同出席，也邀請來自全台20多間宮廟代表見證歷史的一刻。

Q版媽祖球一襲大紅神衣，手持金色奏板，慈眉善目笑容祥瑞又討喜，現場除了首度展出媽祖造型熱氣球，也安排3顆標準型熱氣球展演，自3月公布在西班牙試飛畫面以來，就有不少遊客非常期待。

全新Q版媽祖造型球今天在鹿野高台首次亮相。（蔡旻妤攝）

縣長饒慶鈴表示，「台東天后宮」是台東最古老的廟宇之一，也是東部地區最具有代表性的媽祖廟之一，每年吸引大批信眾進香祈福，獨特建築風格也吸引許多遊客參觀。縣府為增加活動吸引力及提升台東熱氣球機隊效能，除製作過融合台灣黑熊及原住民文化元素、配戴阿美族情人袋的喔熊造型熱氣球，還有全球唯一穿著布農族傳統服飾的Hello Kitty造型熱氣球，此次再結合文化元素，打造全球獨有「Q版媽祖造型熱氣球」，展現台灣國際熱氣球嘉年華特有魅力，不僅為活動創造不一樣的宣傳話題，也向遊客推廣台東在地文化。

交通及觀光發展處代理處長江慧卿進一步表示，2年前縣府與「台東天后宮」合作製作媽祖造型熱氣球，今年3月也一同遠赴西班牙進行熱氣球查驗，5月熱氣球順利抵達台東，並通過交通部民用航空局核准載人自由氣球適航檢查，Q版媽祖造型球編號為B-00015，高約26公尺，直徑約20.6公尺，是台灣的第6顆造型球，歡迎喜愛這顆媽袓造型球的遊客們把握活動期間到鹿野高台一睹風采。

每年夏季最令人引領期盼台灣國際熱氣球嘉年華，即將在6月30日至8月28日共60天於鹿野高台登場，活動內容包含9場熱氣球光雕音樂會，除了延續歷年經典場次三仙台、池上大坡池、太麻里曙光園區和知本溫泉區之外，光雕活動再度回到台東市區國際地標海濱公園展演，展出規畫將融合地景公共藝術，是台東市區熱氣球光雕必看場次。