黃子佼大爆料指一堆藝人吸毒。（本報資料照片）

涉及性騷擾的藝人黃子佼19日大爆料，指曾看過大小S跑到韓國吸毒，另牽扯多名阿雅、范曉萱等藝人，對此北市警局指出，黃的說詞發生地在境外，且多為單方面陳述，未有具體事證，此外毒品案件偵辦有追訴期，若是黃指的2001年都已超過時間。

黃子佼稍早在直播影片中爆料：「大小S給我人生很重要的一刻，當年分手來回前後很多很瞎的事，我有些東西被她發現，她不開心，可是他們吸毒嗑藥這些事情，我也過不去，他們可以去否認，紅了20幾年，被拍到也是否認，阿雅他們都逃過，瓜哥（胡瓜）他們也坐過牢。」接著表示當年他去韓國就是和大小S一起去，而當時大S就是和具俊曄在一起，他們還在飯店裡嗑藥，包含范曉萱、阿雅都知道，他也被硬塞，但一點都不快樂，最後甚至被光頭抱進浴室，讓他不得不一起吸。

此話一出，包括大小S、阿雅均有做出回應，大小S聲明表示，黃指控的壹週刊吸毒事件，熙媛根本不在現場，而法院早已在2004年判壹週刊敗訴，透過司法還給熙娣清白…熙媛心臟不好，根本無法與不能接觸、使用毒品，將對所有的不實指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身的權益。

阿雅也指出，「本人柳翰雅（阿雅）從未以任何形式使用違禁藥物、毒品，嚴守法律法規，關於他人對我誹謗重傷，我將拿起法律武器保護自己的正當權益，特此聲明」

北市警局則表示黃的相關指控，若有民眾告發，因無具體實證加上已過追溯期，將不會有偵辦動作。

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