演藝圈頻爆性騷擾，有女網友昨發長文指控，當年自己是個小模時，遭知名搞笑藝人強吻、揉胸，網友把矛頭指向男星NONO，他第一時間就駁斥：「做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」但女網友強調句句屬實、歡迎本人提告，對此，NONO今（20日）再透過經紀人表示，現在講14年前的事情要有證據，自己4年前的事情都想不起來了，更何況是14年前。他也再次強調「對爆料者沒印象，不知道該說什麼。」

女網友指控，當年自己是個小模時，遭知名搞笑藝人拉進車子後座強吻、拉內衣揉胸，甚至企圖扯底褲，當下她使出最大的反抗力量，一直不停的求饒、拜託，對方停手後，還若無其事的講黃色冷笑話，甚至輕鬆樣邊開車、邊摸著她大腿說：「不要緊張！一回生二回熟」。

網友依照文中線索「他是知名搞笑藝人，老婆是個很棒的台語歌手，副業雞排做的非常成功！」把矛頭指向Nono，他昨透過經紀人回應：「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」但網友也強調：「本人句句屬實，如有不實指控，願意接受法律制裁！」甚至歡迎本人提告。

對此，NONO今再透過經紀人表示，現在講14年前的事情要有證據，自己4年前的事情都想不起來了，更何況是14年前。他也再次強調「對爆料者沒印象，不知道該說什麼。」

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