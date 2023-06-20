藝人黃宣演繹PUMA Pride Pack系列，讓裝束跳脫男女外在條件束縛展現自我魅力。流行系列WAE印花短袖T恤1580元、流行系列WAE短裙2280元、流行系列HuoYao工裝長褲 3580元、鞋款CA Pro Canvas 2880元。（PUMA提供）

UA PRIDE Play Up女性短褲，1680元。（UNDER ARMOUR提供）

adidas PRIDE PRE-MATCH JERSEY，60美元。（摘自adidas官網）

Nike Air Max 97 Be True，5800元。（Nike提供）

響應6月同志驕傲月，不少地區展示彩虹旗幟表達對LGBTQ＋的支持，運動品牌同樣提供資金贊助相關議題，同時推一系列融合彩虹元素單品，上下著、配件、鞋履均有，部分以男女皆可穿特點呼應愛不分性別。歌手黃宣也應品牌之邀以短裙內搭黑長褲秀出多層次造型，打破裙子是專屬女孩的刻板印象，盼大眾能盡情彰顯個人色彩。

PUMA Pride Pack系列助長彩虹力爆發，以繽紛色彩和拼貼風格圖樣詮釋，舒適著裝的同時展示街頭潮流感，並邀請黃宣演繹，只見他穿上繽紛彩虹月＃WeAreEverywhere主題印花短袖T 恤，上面充滿男女性別符號融合圖騰、愛心、地球及彩虹雲朵等馬賽克塗鴉妝點，下身穿同系列短裙內搭黑色長褲，腰間則加彩虹編織皮帶為整體增添亮點。

UNDER ARMOUR則開賣UA PRIDE系列，以「Rainbow Road」彩虹之路為設計理念，用彎曲的彩虹線條點綴，象徵平權之路雖曲折卻綿延出強大且堅毅的信念，品項從漁夫帽到背心、上衣都有，號稱夏日穿也能享受舒適膚觸。

棉花糖男女也能穿出驕傲，adidas PRIDE PRE-MATCH JERSEY服裝，尺寸從2XS到大尺碼都有，透過流動感的彩色圖樣打造，呼應大眾都能在性向光譜中自由流動摸索，同時標榜修身版型和吸濕排汗的多功能性，目前僅在國外販售。

不只服裝玩鮮豔設計，Nike Air Max 97 Be True鞋款同樣挺彩虹族群，以精緻蕾絲設計，懷舊色調從Pride旗幟中汲取靈感，翻玩復古魅力，附可拆式墜飾搭客製化鞋舌，輕鬆營造屬於個人的風格造型。