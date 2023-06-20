國民黨總統參選人、新北市長侯友宜19日至台大演講，拋出在確保核安條件下，核二、核三延役可解決短期能源。媒體人黃揚明今( 20 日)指出，除侯友宜外，民眾黨總統參選人柯文哲也已經說核二、核三延役，「只剩賴清德不表態」，在後續選戰的攻防中，能源議題可能會是重中之重。

柯文哲5月初也曾談及缺電議題，當時他說「不能只要台積電而不要發電」，點出現階段最安全的做法就是「核二核三不要停，爭取時間，再看未來再生能源的供應會不會上來」。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》指出，侯友宜跟柯文哲都已經拋出核二、核三延役，「現在只剩賴清德沒有把核能能源的議題講清楚」，賴清德還停留在「非核家園沒有改變，但若有緊急狀況不排除啟用核能」的論述。

黃揚明續指，在賴清德說出這個論述後，民進黨還在說沒有緊急狀況，但經濟部長王美花、台電代理董事長曾文生等人都在鋪墊說未來可能會往核電重啟方向走，連總統蔡英文都說緊急命令也可以做，「所有人都在幫賴清德鋪排，代表民進黨的最後底線就是緊急狀態的核能」。

黃揚明指出，核二、核三延役是下一任總統明年一上任就面對的問題，核三廠就是到2025、核二廠到明年，是馬上就要做的事情，當民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜都已經表態的時候，只剩賴清德不表態，這在後續選舉的攻防裡面，能源議題會變成重中之重。

黃揚明也點評，侯友宜這次在核能議題上有做功課，講了更具體的內容，而侯團隊先前說7月會公布能源政策，現在已經透露一部份是「核二、核三延役」是很具體的目標，後續的能源配比等問題，也可以再去請教更多團隊的意見。