想要預防糖尿病，飲食控制是基石，但要小心錯誤養生觀念反會增加罹病風險。肝膽腸胃科醫師陳炳諴表示，曾在門診遇過一個案例，一名40歲女性抽血驗出糖尿病前期，不到糖尿病程度，於是便請對方回去後積極減重；未料再次回診時，該患者抽血數值已達糖尿病診斷標準。經仔細詢問後才曉得，原來她覺得水果餐高纖又健康，一天竟吃到5～6餐，長期下來促使糖尿病的發生。

陳炳諴在《醫師好辣》節目中指出，該名40歲女子，最初因腸胃不適來求診，於是便安排健康檢查，結果抽血報告顯示，空腹血糖值有點偏高，且糖化血色素6.2％也超出標準範圍，處於糖尿病前期階段。

而該名女子在看完報告後，向醫師透露自己有些害怕，原因是她有糖尿病家族史，雙親皆罹患糖尿病，且父親更在50歲時就開始洗腎。陳炳諴提到，該名女子身高158公分，體重約67、68公斤，其實是有些過胖，於是便請她回去後積極減重跟運動。

然而該名女子一年間都未回來檢查，陳炳諴表示，再次回診時，她不但體重增加到70公斤，腳還有水腫現象，抽血檢查糖化血色素顯示超過8％，確診為糖尿病。醫師說明，基本上正常糖尿病前期演變到糖尿病不會那麼快，通常5年約有25％會變糖尿病。而該名女子除了遺傳基因影響外，顯然有其它原因造成罹病。

陳炳諴進一步向該名女子詢問，過去這段時間她是如何進行減重和運動。結果對方才說道，在跟朋友討論後，覺得水果餐是個不錯的選擇，不僅高纖，感覺也比較健康，一天甚至會吃到5、6餐的水果，過量食用成為罹病關鍵。

營養師李婉萍曾在臉書專頁發文提醒，水果本身是健康營養的，但控糖期間不能毫無節制，一天最多吃2份水果，一份為一顆棒球大小。她並分享，控糖者吃水果有3大祕訣，首先是2份水果分開吃，同一餐吃容易使血糖飆升。其次為白天吃水果，因為白天活動量多，消耗量大；晚上吃水果血糖則容易堆積，導致血糖升高。

另外，飯後立刻吃水果對於血糖控制最好，李婉萍說明，吃完正餐後，血糖約在2個小時後下降，如果血糖下降後又吃水果，容易使血糖波動，導致血糖不穩定。