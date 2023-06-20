預防病媒蚊，高雄市衛生局在周邊農田噴藥及懸掛蚊燈監測。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

預防病媒蚊，高雄市衛生局清除積水容器。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

炎炎夏日病媒蚊增生，為日本腦炎流行季節。高雄市衛生局今日表示，岡山區新增2例本土日本腦炎確診病例，分別為60多歲男性、50多歲女性，高市累積達4例，全國6例。此外，台南登革熱疫情已有17例確診，衛生局也針對北高雄六區環境整頓，而在複查東方設計大學校園時，仍於校園內花器、盆栽底盤等處發現病媒蚊幼蟲，將依規定開罰並要求改善。

衛生局表示，每年5月至10月為日本腦炎流行季節，日本腦炎病媒蚊（三斑家蚊等）主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬為病毒的主要中間宿主暨增幅宿主。

衛生局指出，日本腦炎患者通常在經過5至15天的潛伏期後出現臨床症狀，少部分會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀，嚴重者則會可能出現急性腦炎、精神、神經性後遺症，所造成的神經性後遺症包括語言障礙，以及脾氣暴躁、性格不正常為主。

衛生局表示，岡山區分別於6月13、16日新增2例本土日本腦炎確診病例。第一例為60多歲男性，6月3日出現頭痛發燒、噁心症狀，6月4日就醫、6月8日通報、6月13日確診；第二例為50多歲女性，5月25日發病，5月27日就醫、6月13日通報、6月16日確診。前者住戶2公里內有一處豬舍、後者2公里內有6處豬舍，2例距離2.3公里，附近皆有多處水稻田，衛生單位已進行噴藥及懸掛蚊燈監測。

此外，因應台南市仁德區發生本土登革熱群聚疫情，目前已累積17例登革熱確診，衛生局且對於北高雄6行政區內髒亂空屋、空地、菜園、市場、攤集場、果菜市場、公園綠地、工地、觀光景點等高風險場域加強巡檢及環境整頓。

而昨日複查位於湖內區東方設計大學校園，於圍牆邊花器及廁所旁的盆栽底盤等處發現病媒蚊幼蟲，衛生局已現場開立罰單，並要求校方儘速整頓校內環境，且將再針校園登革熱防治計畫進行查核。

衛生局呼籲，重視登革熱防治，動手清除居家室內、外積水容器，如帆布、輪胎、鐵鋁罐、寶特瓶、盆栽底盤、空地、菜園內的儲水桶等，並疏通屋後溝、屋簷溝，落實孳生源清除，以降低登革熱病毒傳播風險。倘經衛生及環保單位查獲孳生病媒蚊，將依傳染病防治法及廢棄物清理法告發裁罰。