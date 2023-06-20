女星林采緹在近期「#Metoo」話題延燒下，吐露自己從小到大遭遇各種性騷擾，但從沒有勇敢說出來；她點出那些檢討受害者的吃瓜群眾，讓受害者們才會選擇隱忍，期許能趕快停止這種惡性循環。

近日台灣掀起「#Metoo」運動，各界都有受害者跳出來為自己發聲，林采緹也在今（20日）有感而發地說出自身經歷，「只能說無比感同身受，關於性騷擾」，因為她從小到大遇過各種性騷擾，但她卻沒有一次能在當下勇敢說出來。

林采緹想起小時候單純因害怕膽怯，不知所措外也不懂如何處理，長大後則是怕大眾不友善的眼光，更擔心說出來不被相信，進而影響到自身工作。

而這次林采緹看到受害者們發聲後，還是有不少人檢討受害者，質疑他／她們為何不當下反應，現在才說是為了蹭流量；她不理解的是，真正要檢討的是性騷擾本身有多過分，還有做出性騷擾的加害者，卻總是有這種「不理解的聲音」，才會讓性騷擾受害者一直以來都選擇隱忍。

從林采緹過去經驗，不乏一些網友總會批評她，「誰叫你穿那麼少，被非禮不要怪別人」、「穿那麼性感就是在引誘犯罪」，或是只要在社群上PO出性感照，底下就會出現一堆自以為有趣的言語性騷擾；對此她也強調，「不管任何人想要展露身材，是因為我們擁有身體的自主權」。

最後林采緹真心敬佩每一個站出來發聲的人，因為她知道這需要莫大的勇氣，不僅能避免下一位受害者，更能賦予大家力量，鼓勵經歷過或正在經歷性騷擾的人，能勇敢站出來保護自己。且林采緹由衷希望，大家能給受害者們更多的理解和支持，才能真正停止隱忍的惡性循環。