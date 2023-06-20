「國光女神」許薇安自出道以來便擁有高人氣，甜美臉蛋和E級火辣身材讓許多網友封為女神，IG與直播上均有超過百萬粉絲擁護， 除了是人氣直播主，她還斜槓擔任美容產品的CEO，很有商業頭腦，近日她曬出做筆錄的照片，俯拍視角讓網友都暴動了。

許薇安日前在Instagram發文，表示上次活動結束被跟蹤，對方一路尾隨到家門口，隔天出門還在附近，並直接叫出她名字，讓她嚇到直接衝到警局報案，「這次來警局是因為車禍⋯但現在人沒事了，真的是平安就是福，最後提醒大家，行車要注意安全喔」。照片中許薇安似乎坐在警局中，身邊警察正在指示該如何填寫文件，由於照片是俯拍視角，讓她的豐滿曲線畢露無遺。

貼文獲得2.6萬人按讚，大批網友留言：「照片雖然是好看！但在警局，還是多加注意安全」、「笑死，這照片是不是叫長輩平安吧？」、「感覺員警壓力甚大啊」、「員警單位內是不能拍照的喔」、「馬上看到這張圖重點」、「出入要小心。但我很抱歉，這視角很流鼻血」、「誰幫妳拍的啊！真會挑重點。」、「還好人沒事，不過上帝視角」、「平安就是福」、「這個角度很可以」、「深藏不露」、「邪惡的角度」、「警察想認識你了啦」。

許薇安和《中時新聞網》透露：「車禍只有車損，沒有其他身體的受傷」，車禍原因是天雨路滑沒看清視線，目前都處理好了。