男星黃子佼遭到網紅Zofia爆料強吻和拍攝裸照後，還有多名受害者一一跳出來發聲，19日上午他在臉書上直播道歉，認錯有性騷擾外疑似情緒失控，抖出18位演藝圈好友的黑料，震驚大眾。不過，有人發現黃子佼雖然批評多位舊愛，卻未提到前任曾寶儀，大多數網友認為他應該怕得罪其父曾志偉。

黃子佼與曾寶儀的感情當年談得轟轟烈烈，他被傳出是背叛小S出軌曾寶儀，也導致他的事業跌落谷底，直到幾年前才上演大和解；但黃子佼昨日直播道歉後情緒失控，卻爆出對小S、陶姓女星和夏宇童等舊愛的不滿，唯獨隻字未提曾寶儀，讓眾人好奇「曾寶儀怎麼沒掃到颱風尾？」

香港資深男星曾志偉是曾寶儀的爸爸。（圖／取自中時資料庫）

有部分網友認為黃子佼對曾寶儀用情至深，「真愛無敵」、「最失意的時候在他身邊的人啊」；而大多數人除了盛讚曾寶儀本就是大家閨秀，氣質教養與其他前任相比好太多，還有很大的原因她爸爸是曾志偉，「你覺得誰惹得起曾志偉？」、「不敢惹曾志偉吧」、「因為她爸爸是…」。

據悉，曾寶儀分手黃子佼後，和大學學長交往多年，感情生活相當低調，50歲的她也沒傳出要結婚的消息；曾寶儀性格好到連昔日情敵小S，都大方稱讚她端莊大器。

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